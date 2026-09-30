Интерес россиян к объявлениям оказался индикатором изменения спроса на рынке спецтехники

В январе–июле 2026 года соответствие между структурой просмотров объявлений по девяти основным видам техники и структурой оформленных ЭПСМ составило 82%. Исследование представили 29 сентября на отраслевом форуме "Дело Спецтехники" в Москве.

Авторы исследования отмечают, что изменения пользовательского интереса становятся заметны раньше, чем отражаются в статистике оформления ЭПСМ и постановки техники на учет. Поэтому данные о просмотрах могут использоваться как дополнительный ориентир при планировании производства, поставок и складских запасов.

Логика такой оценки строится на последовательности нескольких этапов: сначала потенциальный покупатель изучает объявления, затем приобретаемая техника получает электронный паспорт и после этого ставится на учет. Таким образом, динамика интереса в интернете может предшествовать изменениям в регистрационной статистике.

Показательный пример – рынок погрузчиков. В феврале–марте 2026 года число просмотров объявлений о такой технике увеличилось на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Позднее рост был отмечен и в статистике оформления ЭПСМ: в марте показатель увеличился на 10%, а в июне – на 28% год к году.

– Для рынка важно не только понимать, что происходит со спросом сейчас, но и видеть изменения достаточно рано, чтобы успеть учесть их в планах. Данные об интересе пользователей позволяют дополнить регистрационную статистику и получить более полную картину того, как меняется рынок, – отметил директор "Авито Спецтехники" Максим Мажуга.

В дальнейшем планируется анализировать спрос отдельно по видам техники и регионам. Также обсуждается возможность сопоставления данных о пользовательском интересе, предложении техники, оформлении ЭПСМ и постановке машин на учет. Это позволит изучать изменения рынка в разрезе марок, типов техники и отдельных территорий.

Китайская техника занимает основную долю предложения

Отдельно аналитики изучили структуру предложения новой самоходной техники в зависимости от страны происхождения производителя.

В январе–июле 2026 года среди девяти основных видов техники с известной страной производителя китайские машины составляли 69% объявлений и 76% оформленных ЭПСМ. Доля российской техники составляла 3% объявлений и 11% ЭПСМ.

При этом география интереса покупателей распределена значительно шире. На десять крупнейших регионов пришлось 61% просмотров объявлений, тогда как доля покупателей из этих субъектов составила 44%. Еще 56% покупателей находились в 74 регионах России.

Большая часть просмотров приходится на территории с небольшой долей российской техники в предложении. На регионы, где российские машины занимают менее 3% предложения, пришлось 76% просмотров новой самоходной техники из исследуемой выборки. В их числе Москва и Московская область, Татарстан, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Башкортостан и еще 24 региона.

Форум собрал участников рынка спецтехники

Исследование представили в рамках форума "Дело Спецтехники", который проходит с 29 сентября по 1 октября в Москве. В этом году мероприятие проводится в формате Национальной выставки-форума по спецтехнике и коммерческому транспорту.

На площадке представлены более 100 единиц спецтехники и коммерческого транспорта, работают демонстрационные зоны и проходят тест-драйвы. Деловая программа посвящена изменениям на рынке, технологиям и цифровым решениям.

По словам директора НАДДиПС Егора Теплова-Барейши, взаимодействие производителей, дистрибьюторов, дилеров, сервисных и лизинговых компаний остается одним из значимых факторов для работы отрасли.

– Спецтехника играет ключевую роль в инфраструктурном и жилищном строительстве, добыче и транспортировке полезных ископаемых, перевозке и складировании грузов. Бесперебойная работа техники на объектах обеспечивается благодаря кооперации отечественных дистрибьюторов и дилеров с российскими и иностранными производителями, – отметил он.

В рамках форума обсуждают состояние рынка спецтехники, развитие технологий и цифровых решений. Завершится мероприятие 1 октября вручением ежегодной отраслевой премии "Дело Спецтехники 2026".