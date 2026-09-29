Происшествия

Кемеровчанин устроил в примерочной гипермаркета нечто постыдное – сняли на видео

Житель областного центра решил провернуть дерзкую схему в гипермаркете и поплатился.

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Накануне в Кемерове поймали самоуверенного вора – он хотел вынести гору ценного из гипермаркета на проспекте Ленинградском, сообщает Росгвардия.

По предварительным данным, визитёр набрал охапку одежды и пошёл в примерочную, где решил примерить всё разом, а потом набрать еды.

– В примерочной он надел вещи на себя и попытался скрыть их под собственной одеждой. После этого кемеровчанин взял продукты питания и сложил их в сумку. Общая стоимость неоплаченного товара составила более 6 000 рублей, – сказали в Росгвардии.

Затем парень невозмутимо пошёл на выход, однако бдительные работники торгового зала почуяли неладное и вызвали оперативников. Те задержали 23-летнего кемеровчанина и заставили снять с себя всё чужое. Затем подозреваемого передали полицейским.

Видео: Росгвардия
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