Кемеровчанин устроил в примерочной гипермаркета нечто постыдное – сняли на видео

Накануне в Кемерове поймали самоуверенного вора – он хотел вынести гору ценного из гипермаркета на проспекте Ленинградском, сообщает Росгвардия.

По предварительным данным, визитёр набрал охапку одежды и пошёл в примерочную, где решил примерить всё разом, а потом набрать еды.

– В примерочной он надел вещи на себя и попытался скрыть их под собственной одеждой. После этого кемеровчанин взял продукты питания и сложил их в сумку. Общая стоимость неоплаченного товара составила более 6 000 рублей, – сказали в Росгвардии.

Затем парень невозмутимо пошёл на выход, однако бдительные работники торгового зала почуяли неладное и вызвали оперативников. Те задержали 23-летнего кемеровчанина и заставили снять с себя всё чужое. Затем подозреваемого передали полицейским.