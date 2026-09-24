Две шахты Кузбасса - на грани: что обнаружил ростехнадзор на опасных объектах

Как сообщил в своих соцсетях официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль, с 17 по 23 сентября Сибирское управление ведомства составило два протокола о временном запрете деятельности на угольных шахтах Кузбасса.

Первая приостановка коснулась ООО "Шахта Сибирская". 17 сентября там запретили проведение подготовительного забоя – главного вентиляционного штрека в сторону путевого уклона пласта Байкаимский. Причина – необеспечение пылевзрывозащиты горной выработки и эксплуатация проходческого комбайна с неисправной системой пылевзрывозащитного орошения. Суд приостановил работы на 4 суток.

Вторая приостановка произошла 21 сентября на ПАО "Распадская". Там остановили проведение подготовительного забоя флангового конвейерного уклона 5-7 №1. Причина – непринятие мер по допущенному загазированию горной выработки и необеспечение её расчётным количеством воздуха. Работы приостановил сам Ростехнадзор.

– Инспекторами Ростехнадзора сохранены жизнь и здоровье порядка 40 человек, которые могли бы пострадать в результате потенциальных аварий, связанных со взрывами пыле-метановоздушной смеси, – отметил помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль.

Напомним, некоторые объекты в Кузбассе останавливают по несколько раз за год. Ранее VSE42 сообщал, об очередной остановке шахты "Алардинская".