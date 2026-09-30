РЭК Кузбасса уличили в накрутке тарифов на лишние 6 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба уличила Региональную энергетическую комиссию Кузбасса в целом ряде нарушений, из-за которых в тарифы включены лишние миллиарды рублей, сообщает ведомство.

– РЭК включила в тарифы расходы на аренду и содержание электросетевых объектов, которые находились в муниципальной собственности и должны были быть переданы сетевой организации в безвозмездное пользование, – говорит ФАС.

Также при корректировке необходимой выручки РЭК произвольно распределяла средства между сетевиками, учитывала подконтрольные расходы в составе неподконтрольных, чтобы формально соблюсти лимиты затрат на обслуживание, учитывала отчисления за амортизацию без направления денег в инвестиции.

Как итог, по тарифам на электричество регулятор начислил лишние 6 млрд рублей. ФАС потребовала поэтапно исключить их с 1 октября.

Напомним, с 1 октября в Кузбассе резко вырастет квартплата из-за повышения тарифов. Причём за неделю до этого правительство РФ распорядилось ещё сильнее повысить цены в регионе.