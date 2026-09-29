Поставили на колени в автобусе: жуткая история со школьницей дошла до СК Кузбасса

Ранее мать 10-летней девочки рассказала в соцсетях о жестоком обращении с ее ребенком в школьном автобусе, который возит детей из школы города Полысаево.

По ее словам, сопровождающая заставила дочку убирать шелуху от семечек с пола, затем заставила ее встать на колени, схватила за шею и начала тыкать головой в сторону пола. Как рассказала женщина, после случившегося школьница вернулась домой в слезах.

Информация получила распространение в СМИ. После этого прокуратура Кузбасса организовала проверку.

– По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения требований законодательства о защите прав несовершеннолетних, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего < …> , – сообщает надзорное ведомство.

Одновременно процессуальную проверку начал СК Кузбасса.