Поставили на колени в автобусе: жуткая история со школьницей дошла до СК Кузбасса

В Кузбассе история с 10-летней девочкой, которая, по словам матери, подверглась жесткому обращению в школьном автобусе, дошла до правоохранителей. Прокуратура Кузбасса и Следком организовали проверку.
Ранее мать 10-летней девочки рассказала в соцсетях о жестоком обращении с ее ребенком в школьном автобусе, который возит детей из школы города Полысаево.
По ее словам, сопровождающая заставила дочку убирать шелуху от семечек с пола, затем заставила ее встать на колени, схватила за шею и начала тыкать головой в сторону пола. Как рассказала женщина, после случившегося школьница вернулась домой в слезах.
Информация получила распространение в СМИ. После этого прокуратура Кузбасса организовала проверку.
– По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения требований законодательства о защите прав несовершеннолетних, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего < …> , – сообщает надзорное ведомство.
Одновременно процессуальную проверку начал СК Кузбасса.
– В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, – уточнили в Следкоме.