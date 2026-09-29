"Пришла в слезах и испуганная": в Кузбассе девочку поставили на колени в школьном автобусе

Инцидент произошел 24 сентября в школьном автобусе, который возит детей из школы города Полысаево. Об этом телеграм-каналу "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112" рассказала мама ребенка.

По словам женщины, сопровождающая заставила ее 10-летнюю дочь собирать с пола автобуса шелуху от семечек, которые та не щелкала.

– Со слов дочери, сопровождающая заставила её убирать семечки, затем заставила встать на колени, схватила за шею и начала тыкать головой в сторону пола, говоря: "Вон там, что, слепая что ли?" и выражаясь нецензурно. Дочь пыталась объяснить, что семечки щёлкала не она, но её не стали слушать, – написали в публикации.

Кроме того, автор обращения утверждает, что дети ранее жаловались на грубое поведение водителя автобуса. По их словам, мужчина мог кричать на школьников, оскорблять их и угрожать физической расправой.

– После произошедшего дочь приехала домой в слезах и очень испуганная. Теперь дети отказываются ездить на школьном автобусе, – подчеркнула мать.

Администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа отреагировала на жалобу и сообщила, что по данному факту проводится проверка.

– С 25 сентября сопровождающая детей на школьном маршруте отстранена от выполняемой деятельности, правоохранительными органами проводится проверка. В настоящее время функции сопровождения детей на школьном маршруте осуществляет заместитель директора по безопасности. С водителем автобуса директором школы проведена профилактическая беседа о недопустимости грубого обращения к детям, – ответили в мэрии.

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