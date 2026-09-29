Как сэкономить до 40% на отоплении: инструкция от эксперта по ЖКХ

В беседе с изданием "Абзац" специалист перечислил практические способы снизить расходы на тепло. Выбор метода напрямую зависит от типа внутридомовых сетей.

• Квартиры с отдельной подачей тепла. Установите индивидуальный теплосчетчик в связке с электронным терморегулятором. Это позволит настраивать комфортную температуру и платить только за фактическое потребление.

• Дома с общими стояками. Потребуется монтаж индивидуального счетчика на каждую батарею. Установка терморегуляторов в таких квартирах может нарушить работу всего стояка.

• Общедомовая автоматика. Установите на вводе в здание погодный регулятор. Он автоматически убавляет подачу тепла при потеплении на улице. Экономия достигает 30–40%, а затраты окупаются за 1–2 сезона. Для установки требуется согласие собственников.

– Решение принимают собственники на общем собрании, нужно 2/3 голосов. Расходы ложатся на дом, но и выгода общая, – объяснил Бондарь

• Устранение теплопотерь. Тщательно утеплите окна и двери до начала отопительного сезона.

• Требование перерасчета. Если батареи греют слабо и температура в комнатах ниже нормы, вызывайте представителя УК. Зафиксируйте нарушения в специальном акте. Этот документ дает законное право на перерасчет квитанций. Срок подачи заявления составляет шесть месяцев с момента фиксации нарушения.