Кузбассовцы бросились утепляться: спрос на монтаж отопления вырос на 87%

Перед холодами жители Кемеровской области стали заметно активнее готовить жильё к осеннему сезону.

По данным экспертов Авито, в августе вырос интерес к работам с отоплением и к уборке квартир. Самая заметная динамика – в подготовке систем отопления: спрос на монтаж таких систем увеличился на 87% по сравнению с июлем.

Вырос интерес и к другим работам, связанным с отопительными системами. Ремонт радиаторов в августе искали на 41% чаще, чем в июле, а промывку труб и радиаторов – на 40% чаще. При этом кузбассовцы не забывали и о ремонте жилья в целом: спрос на услуги по ремонту и отделке вырос на 5% за месяц.

Чаще интересовались и отдельными работами, которые помогают подготовить квартиру к холодам. Например, спрос на утепление окон поднялся на 7%.

– К концу лета в структуре спроса заметнее становятся работы, которые стараются завершить до наступления холодов: обслуживание отопления, работы с окнами, балконами и утеплением жилья, – прокомментировала Светлана Филимонова, руководитель бизнес-направления "Ремонт и строительство" на Авито Услугах.

По её словам, в целом по России спрос на ремонтные услуги вырос на 24%, на бытовые – на 25%. Эксперт отметила, что такая динамика отражает не только сезонный интерес, но и более глобальный тренд – переход от сценария "сделаю сам" к более частому делегированию домашних задач специалистам.

Параллельно в августе вырос спрос на уборку жилья – на 6% по сравнению с июлем. Генеральную уборку искали на 33% чаще. А химчистка мягкой мебели стала популярнее на 29% за месяц.

Получается, что августовская динамика охватывает сразу несколько типов домашних работ – от подготовки инженерных систем к холодам до уборки и приведения квартиры в порядок после летнего сезона.

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