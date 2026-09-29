Кузбасс снова зальет дождями – прогноз на последний день сентября

Синоптики Кемеровского гидрометцентра поделились прогнозом погоды на 30 сентября в Кузбассе и в Кемерове.

Так, ночью температура по области составит +2, +7 градусов, местами похолодает до – 3. Днем воздух прогреется до +9, +14 градусов.

При этом погода будет преимущественно облачной. В большинстве районов ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Ночью в горах на юге области существенных осадков не будет. Порывы северного ветра могут достигать 13 м/с.

В Кемерове ночь пройдет при +5, +7 градусах, днем столбики термометров поднимутся до +11, +13 градусов. Ночью ожидается дождь, днем – небольшой дождь.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какая погода будет в Кузбассе в октябре – ожидается приятный сюрприз.