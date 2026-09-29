Поредел хвост и пробор? Врач раскрыла настоящие причины осенней потери волос

В беседе с изданием "Газета.Ru" медик рассказала, что в некоторых случаях осенний волосопад – это следствие летних инфекций, сильных стрессов или жестких диет. Волосы реагируют на проблемы организма с задержкой в два-три месяца. Летом увеличивается доля волос в фазе покоя. Осенью они начинают активно выпадать.

– Такое выпадение называют телогеновым: больше волос, чем обычно, одновременно переходят в фазу покоя, а затем выпадают. После устранения причины густота чаще всего постепенно восстанавливается, но на это требуются месяцы, – сказала собеседница СМИ.

Специалист советует не считать волосы на расческе. Их количество зависит от частоты мытья головы. Важно следить за объективными изменениями. Главные признаки проблемы – расширение пробора, истончение хвоста и просвечивающая кожа.

Визит к врачу нельзя откладывать при резком и затяжном выпадении. Срочная помощь дерматолога нужна при появлении залысин, зуда, шелушения или боли. Также тревожным сигналом служит потеря бровей и ресниц, пишет REGIONS.Ru.