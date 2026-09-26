Погода на октябрь в Кузбассе - синоптики предупредили о приятном сюрпризе

Начало октября в Кузбассе обещает порадовать жителей региона: первая пятидневка месяца ожидается с хорошей солнечной осенней погодой. Об этом сообщила синоптик Кемеровского гидрометцентра. А вот ближайшие выходные, напротив, окажутся неустойчивыми и прохладными.

– Первая пятидневка октября ожидается с хорошей солнечной осенней погодой, – подчеркивает специалист.

Напомним, по области в эти выходные пройдут осадки в виде дождя с мокрым снегом, а в воскресенье при прохождении холодного атмосферного фронта ожидается усиление ветра. Ночью температура будет в пределах 0 и слабоотрицательных значений, днем – от +5 до +10, ветер северных направлений. С понедельника по среду температура практически не изменится.