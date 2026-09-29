Лесной воришка из Новокузнецка заплатит свободой за жадность

Как сообщает областная прокуратура и полиция Кузбасса, новокузнецкий районный суд рассмотрел дело 40-летнего новокузнечанина. Его признали виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ – незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере.

По версии следствия, мужчина заключил договор на заготовку древесины на территории Костенковского участкового лесничества. Но помимо законной деляны он решил не мелочиться: за её пределами незаконно вырубил 15 пихт.

– Своими действиями мужчина причинил ущерб государству на сумму более 1 млн рублей, – отметили в Прокуратуре Кемеровской области.

Вину подсудимый признал полностью. Правда, возмещать ущерб не спешил – добровольно вернул лишь 20 тысяч рублей.

С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине 2 года принудительных работ с удержанием 5% от заработка в доход государства. Также его лишили права заниматься лесозаготовительной деятельностью на 2 года.

Кроме того, суд конфисковал в доход государства бензопилу STIHL и гусеничный трактор ДТ-75, которые принадлежали осуждённому и использовались при преступлении.

Суд также удовлетворил иск прокурора о взыскании с осуждённого ущерба государству. Чтобы решение исполнили, на банковские счета мужчины наложили арест.

Ранее VSE42.RU сообщал, что лесной фонд Кузбасса пострадал на 1,2 млн из-за "проделок" кузбассовца в тяжинском округе.