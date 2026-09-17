Общество

Ущерб на 1,2 млн: лесной фонд пострадал из-за проделок кузбассовца

В Тяжинском округе полицейские задержали 45-летнего жителя посёлка Чулым за незаконную вырубку леса.

Как сообщает полиция Кузбасса, сотрудники отделения МВД по Тяжинскому округу вместе со специалистами министерства лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса проводили объезд Итатского участкового лесничества. Помогали им сотрудники УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу. Во время объезда они выявили незаконную рубку леса.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний житель посёлка Чулым.

Выяснилось, что мужчина не имел разрешающих документов, но срубил 92 берёзы и 4 сосны.

– Сумма ущерба, причиненного лесному фонду региона, составила более 1,2 млн рублей, что является особо крупным размером, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Следователь ОМВД России по Тяжинскому округу возбудил уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных насаждений". Максимальное наказание – до 7 лет лишения свободы.

Это уже не первый случай, когда кузбассовцы покушаются на лесные владения. Ранее VSE42.RU рассказывал о жителе Таштагольского района, который вместе с подельниками вырубил пихту и осину у посёлка Усть-Кабырза.

А в Новокузнецке судили лесоруба, который спилил 76 пихт за пределами разрешённой территории. Ущерб тогда составил больше 4 миллионов рублей. 

Фото: MAX | Полиция кузбасса
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