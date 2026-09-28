Маркетплейсы прижмут: с 1 октября покупатели смогут вернуть деньги прямо через площадку

С 1 октября 2026 года у маркетплейсов появятся новые обязанности. Начнёт действовать закон о платформенной экономике – он устанавливает новые требования к онлайн-площадкам и усиливает защиту прав потребителей. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

По данным ведомства, маркетплейсы должны дать покупателям техническую возможность обращаться к продавцам с претензиями по поводу бракованных товаров прямо через платформу. Там же появится возможность вернуть уплаченные деньги и отправить товар обратно продавцу, если доставка шла через логистическую инфраструктуру площадки.

Вернуть некачественную покупку можно будет и через пункт выдачи заказов – если такой порядок прописан в договоре между цифровой платформой и продавцом.

После вступления закона в силу маркетплейсы будут отвечать за размещение карточек товаров с информацией о сертификатах соответствия, декларациях и свидетельствах о государственной регистрации продукции.

Кроме того, на площадках запретят публиковать сведения о продаже товаров, изъятых из оборота. Под запрет попали и незарегистрированные биологически активные добавки, пестициды, агрохимикаты, лекарства и медицинские изделия.

Для жителей Кузбасса, которые активно пользуются онлайн-площадками, новые правила упростят возврат товаров и сделают покупки безопаснее, пишет PROKUZBASS.RU.