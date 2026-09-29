Кузбасским семьям выплатили сотни миллионов рублей – как их получить

В Кузбассе с начала года более 8200 родителям выплатили единовременные пособия при рождении ребенка. Соцфонд Кузбасса направил на эти цели более 300 миллионов рублей. В 2026 году размер выплаты с учетом районного коэффициента составляет 36 985 рублей.

Получить деньги может один из родителей, усыновителей или опекунов. При этом доход семьи и наличие работы значения не имеют.

– С начала года в нашем регионе правом на получение единовременного пособия при рождении ребенка воспользовались 5900 работающих и 2347 неработающих родителей. При рождении двойни или тройни пособие выплачивается на каждого ребенка, – рассказала управляющий Отделением Соцфонда по Кузбассу Людмила Бабичук.

Работающим родителям отдельно обращаться за выплатой не нужно – СФР назначает ее беззаявительно. Если работают оба родителя, деньги, как правило, поступают маме. Если работает только один из них, выплату получает работающий родитель.

После получения сведений о регистрации рождения ребенка из ЗАГСа Соцфонд назначает пособие в течение 10 рабочих дней.

Если оба родителя не работают, в том числе если они являются студентами-очниками, самозанятыми или индивидуальными предпринимателями, одному из них необходимо подать заявление в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. Сделать это можно через Госуслуги, в клиентской службе Соцфонда или МФЦ. Если ребенок усыновлен, взят под опеку или передан в приемную семью, заявление также потребуется подать самостоятельно.

После одобрения выплаты деньги перечисляют родителю в течение пяти рабочих дней.

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