СГК рекультивирует золошлаковыми материалами карьер в Кузбассе

Кемеровская ТЭЦ СГК приступает к реализации масштабного экологического проекта по ликвидации горных выработок карьера "Северный". Ключевой особенностью проекта является вовлечение в хозяйственный оборот золошлаков, образующихся в процессе работы станции.
Технология рекультивации включает обратную засыпку карьера золошлаковыми материалами, устройство противофильтрационных экранов из суглинка и последующий посев трав для восстановления растительного покрова. Общая площадь земельного участка, подлежащего восстановлению, около 4,3 гектаров.
Проект прошёл государственную экологическую экспертизу и получил положительное заключение. Для технического этапа рекультивации предусматривается использовать 227 тысяч кубических метров золошлаков.
Данный проект стал одним из первых в России, реализующих законодательно закрепленную возможность применения золошлаковых отходов V класса опасности при ликвидации горных выработок.
Кемеровская ТЭЦ обеспечивает теплом и горячей водой Кировский и Рудничный район города Кемерово. Основным топливом служит каменный уголь Кузбасского угольного бассейна.
Карьер "Северный" находится на территории Кемеровского муниципального округа и использовался ранее для добычи суглинков, строительного песка и песчано-гравийной смеси.