Жестокий убийца из Кузбасса спустя 10 лет выходит на свободу: что ждёт его на воле

Мариинский городской суд поведал об истории, которая началась ещё в 2016 году. По его данным, мужчина жил в доме знакомой женщины, и однажды после совместного распития спиртного между ними вспыхнул конфликт. Ссора разгорелась в том числе из-за оплаты за проживание. В ходе скандала кузбассовец решил убить знакомую и нанёс ей два удара ножом. Женщине удалось выбежать на улицу, но мужчина догнал её и ударил ножом ещё раз.

– Причинённые женщине раны оказались несовместимыми с жизнью, – отметили в Мариинском городском суде.

Анжеро-Судженский городской суд дал мужчине 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Когда срок подходил к концу, администрация исправительного учреждения обратилась в Мариинский городской суд. Она просила установить в отношении осуждённого административный надзор на 10 лет с рядом ограничений. Сам мужчина был категорически против.

В суде он возражал: за всё время отбывания наказания никаких нарушений не совершал, значит, оснований для надзора нет – тем более на такой длительный срок.

Однако суд напомнил, что административный надзор обязателен в силу прямого указания федерального законодательства. Поэтому поведение осуждённого и отсутствие нарушений режима на решение не влияют.

В итоге Мариинский городской суд установил в отношении мужчины административный надзор на 10 лет – для предотвращения новых преступлений и профилактического воздействия.

В течение этого срока кузбассовец обязан два раза в месяц являться на регистрацию в орган внутренних дел по месту жительства или пребывания. Также ему запрещено выезжать за пределы Кузбасса и находиться в местах общественного питания, где продают алкоголь.

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