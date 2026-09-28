Озверели: двое кузбассовцев устроили разбой с похищением и издевательствами

По данным Объединенного пресс-центра судов Кемеровской области. В Кемерове заключили под стражу двоих уроженцев Белова.

Как рассказали в ведомстве, 28 сентября суд рассмотрел ходатайства следователя об избрании меры пресечения для двух молодых людей. Их подозревают в дерзком нападении, которое случилось ещё в апреле 2025 года на территории Белова.

По версии следствия, тогда подозреваемые вместе с другими лицами напали на двух человек. Они применили насилие, опасное для жизни, и угрожали оружием. В итоге у жертв забрали дорогие мобильные телефоны и деньги – не меньше 60 000 рублей. Но на этом злоумышленники не остановились.

– Кроме того, используя автомобиль, похитили и незаконно удерживали указанных лиц, выдвигая требования передать имущество, принадлежащее последним, – отметили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Задержали подозреваемых 26 сентября 2026 года. Им уже предъявили обвинение по нескольким статьям УК РФ – похищение человека и разбой. 28 сентября суд рассмотрел ходатайства и избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу. Под арестом они пробудут до 24 ноября 2026 года.

На дату публикации постановления суда в законную силу не вступили.

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