Любит вас больше вкусной колбасы: 7 самых преданных пород собак, которые выбирают одного хозяина на всю жизнь

Россиянам назвали семь пород собак с невероятной верностью. Такие "хорошие мальчики" отдадут хозяину сердце и станут его пушистой тенью на всю жизнь.
О собачьей преданности ходят легенды. Но среди множества пород встречаются те, чья связь с человеком особенно крепка. Такие любимцы хотят всюду следовать за владельцем и с трудом переносят расставание. Часто они выбирают в семье одного человека, который становится для них самым важным. О таких породах рассказали в "Большой энциклопедии по содержанию кошек и собак", передает ИА Stavropol.Media.
Присмотритесь к породам, которые крепко привязываются к хозяину
- Акита-ину стала символом верности после истории Хатико. Представители этой породы искренне любят всю семью, но часто отдают особое предпочтение одному человеку.
- Немецкая овчарка быстро сближается с владельцем и старается приносить ему пользу.
- Лабрадор-ретривер приветливо относится ко всем, хотя обычно сильнее привязан к определённому члену семьи.
- За серьёзным обликом добермана прячется тонкая натура: такой пёс чутко улавливает настроение хозяина и плохо переносит одиночество.
Не забывайте о пастушьих и рабочих породах
- Бордер-колли чувствует себя лучше всего, занимаясь делом вместе с человеком. Эти собаки любят общую активность, а отсутствие занятий даётся им непросто.
- Шетландская овчарка известна своей наблюдательностью и умеет считывать состояние владельца без лишних слов.
- Вельш-корги пемброк легко вливается в семью и с удовольствием принимает участие в любых домашних хлопотах. Представителям таких пород нужны регулярные задачи и частое общение с человеком.
Научитесь замечать искреннюю верность
Нередко считается, что по-настоящему преданный пёс обязан всё время добиваться внимания. Однако глубокая привязанность выглядит немного иначе. Собака просто предпочитает видеть хозяина и время от времени убеждается, что он рядом.