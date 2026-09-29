Любит вас больше вкусной колбасы: 7 самых преданных пород собак, которые выбирают одного хозяина на всю жизнь

О собачьей преданности ходят легенды. Но среди множества пород встречаются те, чья связь с человеком особенно крепка. Такие любимцы хотят всюду следовать за владельцем и с трудом переносят расставание. Часто они выбирают в семье одного человека, который становится для них самым важным. О таких породах рассказали в "Большой энциклопедии по содержанию кошек и собак", передает ИА Stavropol.Media.

Присмотритесь к породам, которые крепко привязываются к хозяину

Акита-ину стала символом верности после истории Хатико. Представители этой породы искренне любят всю семью, но часто отдают особое предпочтение одному человеку.

стала символом верности после истории Хатико. Представители этой породы искренне любят всю семью, но часто отдают особое предпочтение одному человеку. Немецкая овчарка быстро сближается с владельцем и старается приносить ему пользу.

быстро сближается с владельцем и старается приносить ему пользу. Лабрадор-ретривер приветливо относится ко всем, хотя обычно сильнее привязан к определённому члену семьи.

приветливо относится ко всем, хотя обычно сильнее привязан к определённому члену семьи. За серьёзным обликом добермана прячется тонкая натура: такой пёс чутко улавливает настроение хозяина и плохо переносит одиночество.

Не забывайте о пастушьих и рабочих породах

Бордер-колли чувствует себя лучше всего, занимаясь делом вместе с человеком. Эти собаки любят общую активность, а отсутствие занятий даётся им непросто.

чувствует себя лучше всего, занимаясь делом вместе с человеком. Эти собаки любят общую активность, а отсутствие занятий даётся им непросто. Шетландская овчарка известна своей наблюдательностью и умеет считывать состояние владельца без лишних слов.

известна своей наблюдательностью и умеет считывать состояние владельца без лишних слов. Вельш-корги пемброк легко вливается в семью и с удовольствием принимает участие в любых домашних хлопотах. Представителям таких пород нужны регулярные задачи и частое общение с человеком.

Научитесь замечать искреннюю верность

Нередко считается, что по-настоящему преданный пёс обязан всё время добиваться внимания. Однако глубокая привязанность выглядит немного иначе. Собака просто предпочитает видеть хозяина и время от времени убеждается, что он рядом.