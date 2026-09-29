Общество

Любит вас больше вкусной колбасы: 7 самых преданных пород собак, которые выбирают одного хозяина на всю жизнь

Россиянам назвали семь пород собак с невероятной верностью. Такие "хорошие мальчики" отдадут хозяину сердце и станут его пушистой тенью на всю жизнь.

О собачьей преданности ходят легенды. Но среди множества пород встречаются те, чья связь с человеком особенно крепка. Такие любимцы хотят всюду следовать за владельцем и с трудом переносят расставание. Часто они выбирают в семье одного человека, который становится для них самым важным. О таких породах рассказали в "Большой энциклопедии по содержанию кошек и собак", передает ИА Stavropol.Media.

Присмотритесь к породам, которые крепко привязываются к хозяину

  • Акита-ину стала символом верности после истории Хатико. Представители этой породы искренне любят всю семью, но часто отдают особое предпочтение одному человеку.
  • Немецкая овчарка быстро сближается с владельцем и старается приносить ему пользу.
  • Лабрадор-ретривер приветливо относится ко всем, хотя обычно сильнее привязан к определённому члену семьи.
  • За серьёзным обликом добермана прячется тонкая натура: такой пёс чутко улавливает настроение хозяина и плохо переносит одиночество.

Не забывайте о пастушьих и рабочих породах

  • Бордер-колли чувствует себя лучше всего, занимаясь делом вместе с человеком. Эти собаки любят общую активность, а отсутствие занятий даётся им непросто.
  • Шетландская овчарка известна своей наблюдательностью и умеет считывать состояние владельца без лишних слов.
  • Вельш-корги пемброк легко вливается в семью и с удовольствием принимает участие в любых домашних хлопотах. Представителям таких пород нужны регулярные задачи и частое общение с человеком.

Научитесь замечать искреннюю верность

Нередко считается, что по-настоящему преданный пёс обязан всё время добиваться внимания. Однако глубокая привязанность выглядит немного иначе. Собака просто предпочитает видеть хозяина и время от времени убеждается, что он рядом.

Фото: magnific.com / magnific
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