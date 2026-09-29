Воздух в Кемерове изменился: власти рассказали об обстановке

Власти Кузбасса рассказали, как улучшилась экология в Кемерове. Разговор об этом зашёл в чате губернатора Кузбасса Ильи Середюка. Подписчик поинтересовался, как в Кемерове идёт борьба за экологию.

Как ответили в Министерстве природных ресурсов и экологии Кузбасса, 1 сентября 2023 года Кемерово стал участником федерального проекта "Чистый воздух". В рамках проекта в городе выполняют мероприятия по снижению выбросов. В частности, уже построена объездная трасса, а в Заискитимской части города началась реновация.

Благодаря этим мерам выбросы снизились на 1,2 тысячи тонн – это 1,5% от базового значения 2020 года.

По данным ведомства, в планах – к 2036 году сократить выбросы в два раза по сравнению с уровнем 2020-го. Добиться этого хотят за счёт воздухоохранных мер на 56 предприятиях. Для этих организаций Росприроднадзор уже установил допустимые выбросы. Сейчас предприятия разрабатывают мероприятия, чтобы выйти на нужные квоты.

Ранее VSE42.RU сообщал, что осенью на сайте администрации запустят виджет с интерактивной картой качества воздуха. В один клик горожане смогут увидеть актуальную экологическую ситуацию в городе.