Дышать станет прозрачнее: кемеровчане увидят качество воздуха в один клик

Глава Кемерова Дмитрий Анисимов в своих соцсетях рассказал о создании системы непрерывного экологического мониторинга. По его словам, теперь информация о качестве воздуха в городе станет полностью открытой и прозрачной для горожан.

Осенью на официальном сайте администрации в тестовом режиме запустят специальный виджет. В один клик он откроет интерактивную карту. С её помощью любой житель сможет увидеть актуальную экологическую ситуацию.

Система создаётся в рамках федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экологическое благополучие". Муниципальный контракт на разработку платформы уже заключён.

Специалисты определили оптимальные места и разместили датчики. Всего в городе разворачивают 4 специальных поста на высоте более 3 метров. Их оснащают микростанциями для фиксации метеопараметров и модулями для измерения газов.

Новые датчики обеспечат непрерывный контроль концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

– Онлайн-система будет работать в круглосуточном режиме, – подчеркнул глава города Кемерова Дмитрий Анисимов.

Вся информация привязана к показателям предельно допустимой концентрации – это позволит мгновенно фиксировать любые отклонения.

Помимо данных с установленного оборудования, в городскую информационную систему планируют интегрировать данные автоматического контроля выбросов промпредприятий, а также данные Роспотребнадзора и Кемеровского гидрометцентра.

Ссылку на новый сервис глава города опубликует сразу после завершения разработки.