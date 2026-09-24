Общество

Приезжий изверг в Кузбассе похищал женщин и делал с ними ужасные вещи - подробности

В Кемерове осудили 34-летнего жителя Новосибирска. Он выбивал квартиру через сестру своего знакомого, а потом похитил девушку.

Как сообщает Следком Кузбасса и областная Прокуратура, 34-летний новосибирец приехал в Кузбасс за чужой недвижимостью. И ради доли в 1,25 миллиона рублей он не остановился ни перед чем.

Всё началось в мае 2021 года, когда мужчина вместе с подельником задумал завладеть половиной квартиры своего знакомого. Но действовать напрямую он не стал. Вместо этого соучастники заманили сестру владельца на территорию гаражного кооператива в Кемерове, где женщину ждали не разговоры, а удары – множественные и жестокие. Ей угрожали расправой и уничтожением имущества, требуя одного: давить на брата, чтобы тот переоформил свою долю на подконтрольных им людей. Женщина восприняла

– В связи с обращением потерпевшей в правоохранительные органы обвиняемому и его сообщнику не удалось завладеть чужим имуществом, – подчеркнули в Прокуратуре Кемеровской области.

Однако на этом история не закончилась. Прошло два года, и в августе 2023-го тот же мужчина снова дал о себе знать. На этот раз его жертвой стала знакомая девушка, а местом действия – двор у досугового заведения на улице Ноградской в Кемерове. На почве личной неприязни он применил силу, запихнул девушку в салон своего автомобиля и выбросил её телефон, оставив без связи.

Угрожая физической расправой, он возил её по улицам областного центра, незаконно удерживая в машине. Девушке повезло: во время остановки на проспекте Советском она вырвалась из салона и позвала на помощь. Прохожие не остались в стороне, и преступление пресекли.

Суд вынес приговор – 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф 500 тысяч рублей и ограничение свободы ещё на 1,5 года. Приговор пока не вступил в силу, а дело соучастника выделили в отдельное производство – он убыл в зону СВО.

Фото: VSE42.Ru
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