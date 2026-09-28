Молодые и дерзкие: как Кузбасс получил 3 млн от Москвы на свои идеи

Как сообщают областные власти, проекты кузбасской молодёжи принесли региону больше 3,3 млн рублей. Шесть инициатив победили во всероссийском конкурсе "Росмолодёжь.Гранты".

Конкурс проходил в рамках нацпроекта "Молодёжь и дети", который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Защиты шли на молодёжном форуме "Шерегеш" и форуме молодых семей "Рост.ок".

Главное достижение – победа сразу двух проектов семьи Горбачёвых.

– Супруги Дмитрий и Софья совместно привлекли на профориентационные программы для школьников и молодежи 1 млн 138 тысяч рублей, – отметили в администрации правительства Кузбасса.

Дмитрий получил 678 тысяч на проект "Код Кузбасса: Коллекция карт молодых профессионалов". Он знакомит школьников 8–11 классов с реальными историями карьерного роста в регионе: 20 кейсов молодых специалистов из разных отраслей, коллекционные карточки с QR-кодами, сайт и методички для педагогов. Материалы уйдут в 30 школ, а участниками станут больше 1000 старшеклассников.

Софья выиграла 460 тысяч на проект "Моя первая работа" – настольную игру-симулятор, которая помогает молодым людям побороть страх перед первым трудоустройством. Игру планируют выпустить, провести турниры в центрах карьеры по стране и создать онлайн-курс для тренеров.

По данным организации, гранты получили ещё четыре автора из Кузбасса:

Владислав Костенко – 308 тысяч на "Мастерскую развития гибких навыков "Курс лидера";

Виктор Куковица – 900 тысяч на "Код доверия", школу молодёжных тренеров по профилактике цифрового мошенничества;

Никита Малиновский – 424 тысячи на настольную образовательную игру "Код Победы";

Эльвира Парамонова – 600 тысяч на профориентационную программу "Педагогическая смена".

Напомним, ранее VSE42 сообщал о детском конкурсе пилотов БПЛА.