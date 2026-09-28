В Кузбассе стартовал детский конкурс пилотов БПЛА – подробности

В Кузбассе стартовали региональные соревнования среди школьников и студентов по управлению БПЛА. В конкурсе участвуют 340 ребят из всех муниципалитетов региона. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк в своих соцсетях.

– Пятеро победителей встретятся со своими сверстниками из других регионов на Всероссийском финале проекта, – рассказал глава региона.

Как отметил Середюк, беспилотные технологии сегодня применяются во многих сферах – от логистики и строительства до сельского хозяйства и защиты лесов.

– Наша стратегическая задача – создавать молодым кузбассовцам необходимые условия для обучения этим передовым технологиям, – написал губернатор.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что кузбассовцы могут застраховать машину от БПЛА – новый полис уже доступен.