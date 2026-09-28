Тайное стало явным: за что УК Кузбасса отдали 2,3 миллиона

Как сообщает ГЖИ Кузбасса, с 21 по 25 сентября инспекторы обследовали 599 многоквартирных домов и провели более 667 контрольно-проверочных мероприятий в отношении работы управляющих организаций. Нашли 63 нарушения.

По данным ведомства, за неделю кузбасским УК предъявили штрафные санкции на сумму больше 2,3 млн рублей.

– Кроме того, составлено 22 административных протокола. – отметили в Государственной жилищной инспекции Кузбасса.

К нарушителям применяют меры от предупреждений до крупных штрафов.

Чаще всего, по данным инспекции, проблемы касались ненадлежащего содержания общего имущества – подвалов и чердаков, а также перебоев с коммунальными услугами.

Всего с начала 2026 года Госжилинспекция Кузбасса выявила больше 2 800 нарушений в работе УК.

Самые крупные штрафы получили управляющие компании в Новокузнецке. Должностное лицо ООО "УК № 1" наказали на 50 000 рублей за ненадлежащее содержание дома на улице Горьковская, 39. Подъезды там в неудовлетворительном состоянии, ремонта не было больше пяти лет.

Должностному лицу ООО "УК "Согласие" вынесли предупреждение за дома на улице Рокоссовского, 16В и Березовая Роща, 10 – температура горячей воды не дотягивает до нормы, а полотенцесушители не подключены к системе горячего водоснабжения. Предупреждение получило и должностное лицо ООО "Инком-С" за дом на проспекте Металлургов, 31 – там тоже проблемы с температурой горячей воды.

Должностное лицо ООО "СтройДом" оштрафовали на 50 000 рублей за нарушения при поверке общедомового прибора учёта на проспекте Курако, 28. А юридическое лицо ООО "ЭнергоТранзит" заплатит 60 000 рублей за несоответствие температуры горячей воды на вводе в дом на улице Вокзальная, 23.

Должностному лицу ООО "КУРС" выписали штраф 4 000 рублей за дом на улице Энтузиастов, 57 – в подвале сильное увлажнение пола, негерметичный фундамент и мусор.

В Прокопьевске ООО "УК "ЖХ" привлекли к ответственности за дома на улице Есенина, 26 и проспекте Строителей, 31. В первом случае подъезды не ремонтировали – предписание выполнить работы до 30 ноября 2026 года. Во втором нарушили целостность железобетонной кровли – восстановить покрытие нужно до 15 октября.

В Киселевске ООО "УЖК "Киселевское" наказали за ненадлежащее содержание подъездных козырьков на улице Промышленная, 1 и 3. Должностному лицу выписали штраф в общей сумме 25 000 рублей.

Ранее VSE42.RU сообщал, что на прошлой неделе ГЖИ Кузбасса проверила 396 домов и нашла 41 нарушение в работе управляющих компаний. Тогда УК оштрафовали на 1 млн рублей.