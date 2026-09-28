Отчаянные времена: в Кемерове предлагают вооружённую защиту от медведей на сайте объявлений

На популярном сайте стали появляться объявления о вооружённой защите от медведей. Так, житель Кемеровского округа предлагает свои услуги за 10 000 рублей.

– Oбеcпечениe вашего спокойcтвия при вoзможной угрoзе нaпaдeния диких живoтныx нa тepритории Keмеpовскoгo paйoнa. Пpoфeccиональные нaвыки, личный oпыт дoбычи oпаcнoгo звeря! – сказано в описании.

В арсенале у профессионала есть крупнокалиберные карабины с документами на них, приборы ночного зрения, полноприводный автомобиль. Автор объявления подчёркивает, что отстрел медведя возможен при наличии разрешения.

В Новокузнецке появилось аналогичное объявление. Его автор оценил свои навыки в 5 000 рублей. Он готов охранять земельные участки и дачи, дежурить на мероприятиях и сопровождать туристов в лесу.

Напомним, эксперт рассказал, чем грозит нашествие шатунов в Кузбассе.