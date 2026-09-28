Год масштабных поисков: в «ЛизаАлерт» объяснили, почему семья Усольцевых пропала без следа

Спустя год после таинственного исчезновения семьи Усольцевых неподалёку от Кутурчинского Белогорья основной остаётся версия о несчастном случае. Об этом представители поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" сообщили в беседе с изданием "Абзац". Они уточнили, что из-за крайне сложного рельефа даже масштабные поиски не могли дать быстрый результат. Тем не менее волонтёры и спецслужбы по-прежнему автономно обследуют территорию в надежде найти пропавших.

– В активную фазу работ было вовлечено более полутора тысяч человек, включая полицию, СК и кинологов. За время поисков пешие и авиационные группы зафиксировали более 15 тысяч километров маршрутов, а беспилотники сделали свыше 90 тысяч снимков местности. Отряд всегда и до сих пор считает, что произошедшее – несчастный случай, – пояснили в "ЛизаАлерт".

Как отметили координаторы, даже огромное количество участников не делает каждый участок труднопроходимой тайги одинаково доступным для тщательного осмотра. Существенно осложнили поиски время, минувшее после исчезновения людей, а также непредсказуемые условия горного маршрута.

Собеседники СМИ добавили, что во время последних выездов на месте работали небольшие команды профильных специалистов, тесно взаимодействовавшие со Следственным комитетом. По их словам, поиски человека прекращаются лишь после того, как его обнаружили, либо при появлении обстоятельств, из-за которых обычные добровольцы уже не могут продолжать работу.