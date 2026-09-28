В Кузбассе 70% семей не могут позволить себе ипотеку

Кемеровская область попала в число регионов с самой доступной ипотекой. В рейтинге, который составили эксперты РИА Новости, Кузбасс занял 12 место. Об этом сообщается в исследовании.

По данным аналитиков, рыночную ипотеку в Кузбассе могут позволить себе 30,9% семей. Речь идёт о тех, где официальную зарплату получают один или два работающих человека. Именно они способны взять кредит на обычную двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров на рыночных условиях.

Ситуация на ипотечном рынке в целом по стране после двух лет снижения снова оживилась. За 8 месяцев 2026 года в России выдали почти 577 тысяч ипотечных кредитов – это почти на 40% больше, чем за тот же период 2025 года. В деньгах объём выдач тоже подрос: 2,6 триллиона рублей против 1,9 триллиона годом ранее.

Но доступность жилья в разных регионах сильно отличается. В среднем по стране на август 2026 года рыночную ипотеку могут себе позволить 20,2% семей. Годом ранее таких было 16,1%, а в 2024-м – 13,4%. Рост зарплат и снижение ставок сделали своё дело.

Правда, до уровней 2018–2023 годов, когда работала господдержка, ещё далеко. Тогда доля семей, которым была доступна ипотека, колебалась в диапазоне 25–33%. Сейчас показатели заметно скромнее.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ – там ипотеку могут позволить себе 55,7% семей. Следом идут Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (52,5%) и Чукотский автономный округ (48,3%). В первую десятку также попали Мурманская область (47,5%), Магаданская область (44,7%), Ненецкий автономный округ (41,9%), Республика Коми (35,7%), Камчатский край (35,6%), Красноярский край (33,5%) и Сахалинская область (33,3%). Кузбасс расположился сразу после них – на 12 строчке с показателем 30,9%.

Эксперты объясняют лидерство северных регионов просто: там высокие зарплаты, а жилья много, поэтому цены на недвижимость относительно невысокие.

А вот в девяти регионах рыночную ипотеку могут позволить себе меньше 10% семей. В двух из них – и вовсе не больше 5%. Замыкают рейтинг Севастополь, Крым, Дагестан и Республика Алтай.

Отдельно аналитики посчитали размер ежемесячного платежа по ипотеке. Дороже всего он обходится москвичам – 243 тысячи рублей за квартиру в 60 квадратов. Это две чистые медианные зарплаты. На втором месте Санкт-Петербург со 155 тысячами рублей, на третьем – Республика Алтай со 132 тысячами.

В среднесрочной перспективе ипотечное кредитование, по ожиданиям экспертов, продолжит расти. Но темпы будут сдерживать высокая стоимость жилья, жёсткие условия кредитования и замедление роста зарплат.