Тихий "бухгалтер" из Новокузнецка годами обслуживал банду мошенников

Центральный районный суд Новокузнецка вынес приговор местному жителю. Его обвиняли в том, что он помогал мошенникам проворачивать незаконные финансовые схемы.

Как установил суд, мужчина действовал не один, а в составе организованной группы. Он покупал электронные средства и носители информации, чтобы незаконно принимать, выдавать и переводить деньги. Кроме того, он проводил финансовые операции с деньгами, полученными преступным путём. Цель – сделать вид, что деньги заработаны честно. А ещё он использовал документы, чтобы внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице. Проще говоря, создавал фирмы-однодневки.

– В судебном заседании подсудимый вину не признал и просил суд его оправдать, – отметили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Но суд признал мужчину виновным по трём статьям. Наказание – 4 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Плюс штраф 250 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.