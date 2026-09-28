Кузбасскому «ботанику» грозит 10 лет колонии за траву в кладовке

Как сообщает полиция Кузбасса, в Тяжинском муниципальном округе полицейские изъяли у местного жителя 19 килограммов запрещенки.

Как сообщили в ведомстве, в отдел МВД России по Тяжинскому муниципальному округу пришла оперативная информация о том, что 45-летний местный житель хранит у себя наркотики.

Оперуполномоченные направления по контролю за оборотом наркотиков вместе с уголовным розыском взялись за проверку. Во время обыска дома у подозреваемого полицейские нашли в кладовке несколько мешков с веществом растительного происхождения.

– Экспертиза подтвердила, что это марихуана общей массой более 19 килограммов, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Как выяснилось, с ноября прошлого года по январь 2026-го мужчина собирал наркотикосодержащее растение на территории посёлка Итатский. Высушенные и измельчённые растения он оставил для личного потребления.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Эта статья касается незаконных приобретения, хранения, перевозки, изготовления и переработки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Максимальное наказание по ней – до 10 лет лишения свободы.

Ранее VSE42.RU сообщал, что житель Таштагола обустроил в подвале гаража настоящую наркоферму – с лампами, вентиляцией и горшками с коноплёй.