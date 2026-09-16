Тайный сад в гараже обернулся 10 годами колонии для кузбассовца

Как сообщает полиция Кузбасса, 35-летний житель Таштагола предстал перед судом. Его обвиняли в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере и незаконном выращивании наркосодержащих растений.

По версии следствия, с октября по ноябрь 2024 года мужчина обустроил подвал своего гаража под настоящую плантацию. Он утеплил стены, купил специальные светильники, обогреватель, фильтры, приточную вентиляцию, вытяжку и вентилятор для обдува. Затем расставил горшки с грунтом и посеял семена конопли.

Часть урожая он успел собрать и расфасовать – собирался продавать в Таштагольском округе. Но довести дело до конца не получилось: вмешались полицейские.

– В ходе оперативно-розыскного мероприятия полицейские изъяли из незаконного оборота более 700 г марихуаны и 24 конопляных куста общей массой более 8 кг, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Суд назначил мужчине 10 лет 6 месяцев колонии строгого режима. Кемеровский областной суд оставил приговор без изменений. Оборудование, которое использовалось для выращивания, конфисковали в пользу государства.

Ранее VSE42.RU сообщал о похожем случае в Промышленновском районе, где еще один садовод выращивал "чай" в горшках, и поплатился за это.