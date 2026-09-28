Экс-сотрудника кемеровской "кадетки" осудили за передачу информации

Суд Ленинского района Кемерова признал жителя Кузбасса виновным в использовании, передаче, сборе и хранении компьютерной информации, содержащей персональные данные несовершеннолетних.

Выяснилось, что Управление ФСБ России по Центральному военному округу провело оперативно-розыскные мероприятия и установило: бывший сотрудник Кемеровского президентского кадетского училища, пока работал, собирал и хранил компьютерную информацию с персональными данными несовершеннолетних. А после этого из корыстной заинтересованности передал эти данные третьему лицу.

– На основании представленных материалов оперативно-розыскной деятельности СО ОП "Ленинский" УМВД России по г. Кемерово возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 272.1 УК РФ, – отметили в УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу.

Эта статья касается незаконных использования и передачи, сбора и хранения компьютерной информации с персональными данными, а также создания и обеспечения работы информационных ресурсов для их незаконного хранения и распространения.

Суд Ленинского района Кемерова признал мужчину виновным по этой статье и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. Кроме того, его лишили права заниматься определённой деятельностью, связанной с доступом к компьютерной информации, содержащей персональные данные, её предоставлением, обработкой и хранением, сроком на 1 год.

Ранее VSE42.RU сообщал, что в Юрге осудили бывшего замначальника отдела по вопросам миграции – он скопировал персональные данные несовершеннолетнего из базы МВД и отправил знакомому в смс.