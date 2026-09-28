"Ямы и выбоины": в Кемерове экстренно отремонтировали дорогу после жалобы прокурору

В областном центре отремонтировали разбитую дорогу только после обращения местного жителя к прокурору.
Кемеровчанин обратился на личный прием к прокурору Кузбасса с жалобой на состояние автомобильной дороги на ул. Кавалерийская, вблизи строения № 51 "а" на ул. Гагарина. Мужчина попросил проверить, соблюдаются ли требования безопасности дорожного движения.
Проверку поручили прокуратуре Центрального района Кемерова.
– В ходе надзорных мероприятий доводы заявителя нашли свое подтверждение, дорожное полотно на указанных участках автомобильной дороги имело ямы, выбоины, установлено занижение обочины, – сообщает ведомство.
Прокуратура внесла представление генеральному директору организации, которая отвечает за содержание улично-дорожной сети.
После вмешательства надзорного ведомства подрядная организация провела ремонт дороги.
Ранее редакция VSE42.RU писала о том, что прокуратура Кузбасса наказала подрядчика за отсутствие тротуаров.