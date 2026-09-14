Нагло забил на работу: прокуратура Кузбасса наказала подрядчика

Прокуратура Куйбышевского района Новокузнецка проверила, как идут работы по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Выяснилось, что тротуары в посёлке Листвяга должны были обустроить ещё по графику, но подрядчик на объект так и не вышел.

Как отмечает ведомство, на момент проверки работы не велись. Подрядная организация не принимала никаких мер, чтобы уложиться в сроки контракта. Стройка просто стояла, а люди продолжали ходить по бездорожью.

Прокурор района внёс подрядчику представление. После этого работы возобновили – и на сегодняшний день тротуары в Листвягах полностью готовы. Местные жители наконец получили пешеходные дорожки.