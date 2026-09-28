Отказался платить – начислили проценты: в Кузбассе наказали велосипедиста за ДТП

Авария произошла в Мариинске в августе 2025 года. Женщина за рулем Changan CS35 Plus выехала с территории возле магазина и остановилась у дороги. В этот момент она почувствовала удар по машине. Выйдя из автомобиля, женщина увидела велосипедиста, который в нее врезался. Сразу после ДТП он объяснил, что ехал по тротуару и не заметил авто из-за кустов.

В результате столкновения у машины были повреждены лобовое стекло, капот, облицовка и накладка правой части переднего бампера.

Автомобиль был застрахован, поэтому страховая компания оплатила ремонт – около 120 тысяч рублей. После этого страховщик получил право требовать возмещения ущерба с виновника ДТП и обратился в суд.

Велосипедист иск не признал. Он заявил, что ГИБДД отказала в возбуждении дела об административном правонарушении, поскольку в его действиях не нашли состава нарушения. Поэтому мужчина считал, что платить за поврежденный автомобиль не обязан.

Однако суд с этим не согласился.

– Отказ в возбуждении дела об административном правонарушении не освобождает от гражданской ответственности лицо, транспортным средством, если будет установлена его вина. Вина ответчика в ДТП судом установлена и подтверждается материалами дела, – сообщает Мариинский городской суд.

В итоге с велосипедиста взыскали около 125 тысяч рублей – стоимость ремонта и расходы на госпошлину. Кроме того, до полного погашения долга на сумму задолженности будут начисляться проценты по ключевой ставке Банка России.