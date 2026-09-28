В Кузбассе загорелась церковь – жуткие кадры

Жуткий пожар произошел сегодня, 28 сентября, рано утром на Ильинке в Новокузнецке. Очевидцы сообщили о возгорании церкви на улице Олимпийской, 20 к1 – рядом со школой №36.

Кадры с места появились в телеграм-канале GORODAD – NOVOKUZNETSK.

– По имеющейся информации, у начальных классов отменили уроки, – отметили в публикации.

По данным МЧС Кузбасса, сообщение о пожаре поступило спасателям в 05:08. Когда первый расчет прибыл на место, здание уже горело открытым пламенем по всей площади.

Пожар удалось локализовать к 05:54, а полностью ликвидировать открытое горение – в 06:53.

На месте работали 23 сотрудника МЧС и шесть единиц техники.

– Ущерб и причина пожара устанавливаются, – уточнили в ведомстве.

Ранее редакция VSE42.RU писала о пожаре в кузбасском приюте – крыша корпуса сгорела полностью, животные остались на улице.