Работать некому: Кузбасс столкнулся с жестким дефицитом кадров

В начале осени работодатели Кузбасса разместили вакансии по 168 профессиям, при этом 12 из них вошли в перечень дефицитных. Такие данные приводит hh.ru.

Сильнее всего кадровый дефицит ощущается среди врачей. На одну вакансию приходится всего 1,6 резюме при норме от четырех.

На втором месте – дворники: 1,9 резюме на вакансию. Не хватает и специалистов, отвечающих за электричество: на вакансии электромонтажников, электромонтеров и техников-электриков приходится в среднем по 2,3 резюме.

Также работодатели испытывают нехватку агентов по недвижимости, кладовщиков и приемщиков товаров – по 2,4 резюме на вакансию.

В дефиците остаются токари, фрезеровщики и шлифовщики, монтажники, повара, пекари и кондитеры – по 2,5 резюме на одну вакансию. На одного сварщика приходится 2,8 резюме, фармацевта-провизора – 3,0, слесаря или сантехника – 3,3, машиниста – 3,7.

Кадровый дефицит отражается и на зарплатных предложениях. Больше всего среди дефицитных профессий сейчас готовы платить сварщикам – в среднем 196,3 тысячи рублей.

Монтажникам предлагают около 170,5 тысячи рублей, машинистам – до 140 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кузбассе катастрофическая нехватка медиков.