Общество

В Кузбассе катастрофическая нехватка медиков: пустуют более 1000 врачебных мест

В Кузбассе не хватает больше 1300 врачей и свыше тысячи сотрудников среднего медицинского звена.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Кузбасса в ответ на запрос редакции "PROKUZBASS.RU", по состоянию на сентябрь текущего года в регионе открыты вакансии по 1315 врачебным должностям. А также по 1196 должностям среднего медицинского персонала.

В ведомстве отметили, что потребность в медицинских кадрах сохраняется во всех городах Кузбасса. Среди наиболее востребованных специальностей – анестезиологи, гинекологи, неврологи и врачи скорой медицинской помощи.

Укомплектованность кадрами скорой медицинской службы составляет 84,62%. То есть почти 15% ставок на скорой остаются свободными.х

Ранее VSE42.RU сообщал, сколько получают кузбасские медики. Тогда Минздрав раскрыл средние зарплаты врачей и медсестёр.

Фото: VSE42.Ru
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