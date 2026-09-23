В Кузбассе катастрофическая нехватка медиков: пустуют более 1000 врачебных мест

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Кузбасса в ответ на запрос редакции "PROKUZBASS.RU", по состоянию на сентябрь текущего года в регионе открыты вакансии по 1315 врачебным должностям. А также по 1196 должностям среднего медицинского персонала.

В ведомстве отметили, что потребность в медицинских кадрах сохраняется во всех городах Кузбасса. Среди наиболее востребованных специальностей – анестезиологи, гинекологи, неврологи и врачи скорой медицинской помощи.

Укомплектованность кадрами скорой медицинской службы составляет 84,62%. То есть почти 15% ставок на скорой остаются свободными.х

Ранее VSE42.RU сообщал, сколько получают кузбасские медики. Тогда Минздрав раскрыл средние зарплаты врачей и медсестёр.