Жадный начальник из Кузбасса раскошелился на 2,5 млн после визита прокурора

Прокуратура Ленинска-Кузнецкого провела проверку соблюдения трудовых прав работников коммерческой организации.

– Установлено, что директор предприятия допустил образование задолженности по заработной плате перед 84 работниками за июнь 2026 года на общую сумму свыше 2,5 млн рублей, – отметили в Прокуратуре Кемеровской области.

Прокурор города внёс директору представление. Кроме того, по постановлению прокурора виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности за невыплату зарплаты в срок.

Благодаря принятым мерам права работников восстановили и задолженность погасили полностью.

К сожалению, это не единичный случай в Кузбассе. Ранее VSE42.RU рассказывал о компании в Междуреченске, которая задолжала 176 работникам более 6 миллионов рублей. Деньги люди тоже получили только после вмешательства прокуратуры. А в Белове 12 охранников получали зарплату ниже МРОТ – после проверки им пересчитали и выплатили более 226 тысяч рублей.