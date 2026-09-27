Видео жёсткого ДТП в Кемерове: Mercedes на скорости снёс Volkswagen

В соцсетях Кемерова разлетелось видео жёсткого ДТП возле "Юбилейного". Момент аварии попал на камеру.

Ранее VSE42.RU сообщал об этой аварии. Тогда выяснилось, что лишённый прав мужчина за рулём Mercedes на скорости протаранил Volkswagen Jetta. От медосвидетельствования на алкоголь виновник отказался.

Авария случилась поздно вечером на проспекте Ленина. По данным ГИБДД Кузбасса, 35-летний водитель Mercedes не выбрал безопасную дистанцию и влетел в Volkswagen Jetta, который ехал впереди. В результате травмирован 35-летний водитель Volkswagen – ему потребовалась помощь медиков.

Полицейские выяснили, что прав водитель Mercedes был лишён ещё в мае на 6 месяцев. Сейчас по факту аварии проводится проверка.