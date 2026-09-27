Бесправник на Mercedes устроил ночной погром в центре Кемерова

В Кемерове полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором оказался травмирован человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кузбасса. По их данным, авария произошла вчера около 23:30 на проспекте Ленина. На место тут же примчались экипажи Госавтоинспекции и других экстренных служб.

Как сообщает областное ГИБДД, 35-летний водитель Mercedes ехал по проспекту Ленина со стороны улицы Терешковой и не выбрал безопасную дистанцию до Volkswagen Jetta, который двигался впереди. Иномарки столкнулись.

– В результате ДТП был травмирован 35-летний водитель автомобиля Volkswagen, – уточнили в ГИБДД Кузбасса.

Мужчине потребовалась помощь медиков.

Но дальше выяснились, что водитель Mercedes был лишён права управления транспортными средствами ещё в мае текущего года на 6 месяцев. То есть за руль он сел, не имея на это никакого права.

А от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина и вовсе отказался.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

В Госавтоинспекции Кузбасса отдельно напомнили, чем заканчивается езда под градусом. Пьяного за рулём ждёт штраф 45 тысяч рублей – и прав лишат на полтора-два года. Такое же наказание прилетит тому, кто передал руль нетрезвому приятелю. Отказ дуть в трубку ничего не меняет – ответственность та же. А если пьяный сел за руль без прав или уже был их лишён – могут посадить под арест на срок до 15 суток. Ну а кто попадётся пьяным за рулём повторно – тому уже светит уголовная статья 264.1 УК РФ, а по ней можно уехать в колонию на два года.

Ранее VSE42.RU сообщал, что в Кемерове будут судить 35-летнего водителя Lada Largus, который сбил школьницу на "зебре" .