Общество

Разогнался и сбил на «зебре»: в Кемерове ребенок попал под колеса

В Кемерове будут судить 35-летнего местного жителя за ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний.

В Кемерове закончили расследование дела о ДТП, в котором пострадала школьница. Как сообщает полиция Кузбасса, на скамью подсудимых сядет 35-летний местный житель. Ему вменяют нарушение правил дорожного движения, из-за которого человек получил тяжёлые травмы.

– Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

По версии следствия, авария случилась в мае 2026 на улице Соборной. Мужчина ехал на Lada Largus и, поворачивая направо, слишком разогнался и не уступил дорогу. В этот момент по пешеходному переходу на зелёный свет шла 15-летняя девочка.

После столкновения школьницу увезли в больницу. Врачи оценили ее травмы как тяжкий вред здоровью. Теперь девочке предстоит долгое восстановление. А сам водитель дожидается суда.

Дело ушло в суд. Максимальное наказание – до 2 лет лишения свободы.

Ранее VSE42.RU сообщал о смертельной аварии на трассе Панфилово – Плотниково. Там лоб в лоб столкнулись Toyota Corona и ВАЗ-21112. Погибли четыре человека, в том числе 3-летний ребёнок.

Видео: MAX | Полиция Кузбасса
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