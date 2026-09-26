Столб черного дыма: машина вспыхнула на кузбасской трассе

На трассе Новокузнецк – Кемерово произошло возгорание легкового автомобиля. О случившемся сообщил очевидец, который поделился кадрами с места событий в Сети. На опубликованных фото видно, как из горящей машины поднимается густой столб черного дыма, распространяющийся вдоль дороги.



Судя по кадрам, возгорание произошло прямо на проезжей части, в непосредственной близости от другого транспорта. В кадр также попали другие автомобили. Пожар сопровождается плотным задымлением, которое хорошо заметно издалека.

Напомним, ранее очевидцы сообщили о страшной аварии в Новокузнецке. В соцсетях также появилось видео с места.