Происшествия

Столб черного дыма: машина вспыхнула на кузбасской трассе

Легковой автомобиль загорелся на трассе Новокузнецк – Кемерово.

На трассе Новокузнецк – Кемерово произошло возгорание легкового автомобиля. О случившемся сообщил очевидец, который поделился кадрами с места событий в Сети. На опубликованных фото видно, как из горящей машины поднимается густой столб черного дыма, распространяющийся вдоль дороги.

Судя по кадрам, возгорание произошло прямо на проезжей части, в непосредственной близости от другого транспорта. В кадр также попали другие автомобили. Пожар сопровождается плотным задымлением, которое хорошо заметно издалека.

Напомним, ранее очевидцы сообщили о страшной аварии в Новокузнецке. В соцсетях также появилось видео с места.

Фото: VSE42.Ru
Фото: Соцсети
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