В Кемерове лось бросился ночью под колеса авто и умер

Авария случилась накануне в 23:35 на 6-м километре дороги "Улица Терешковой – город-спутник Лесная Поляна".

По предварительным данным, 43-летняя женщина за рулем Toyota RAV4 ехала со скоростью, не превышающей установленное ограничение. В какой-то момент на дорогу вышел лось, и водитель совершила наезд на животное.

– В результате чего автомобилю причинен материальный ущерб, животное погибло, – сообщает Госавтоинспекция Кузбасса.

Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в регионе уже происходили аварии с участием диких зверей. Так, например, в Таштагольском округе сбили медведя – очевидцы опубликовали жуткие кадры. Всего с начала года на дорогах Кузбасса уже зарегистрировали 253 наезда на животных.