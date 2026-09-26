Отказ от сахара не вылечит: нутрициолог рассказала, какие мифы о питании опасны для жизни

На вопросы VSE42.Ru ответила Наталия Муратова – нутрициолог, преподаватель Института нутрициологии при НАМО имени Н. А. Бородина. По ее мнению, особую опасность представляют мифы, которые заставляют людей отказываться от лечения или вводить жесткие ограничения без медицинских оснований.

Среди таких заблуждений эксперт выделила попытки "очистить организм" длительным голоданием, соками или детоксами; обещания вылечить хроническое заболевание исключением сахара, глютена или молочных продуктов; убеждение, что натуральные добавки и травы всегда безопасны; высокие дозы витаминов "для профилактики" без показаний; а также исключение целых групп продуктов ради абстрактного "чистого питания".

– БАДы, травы и витамины ещё как могут вызывать побочные эффекты и взаимодействовать с лекарствами. А рацион, построенный на большом количестве запретов, легко становится дефицитным, – подчеркивает специалист.

По словам нутрициолога, современные рекомендации гораздо скучнее сенсационных схем: разнообразные овощи и фрукты, зерновые, бобовые, источники белка и жиров, умеренное количество соли, свободных сахаров и насыщенных жиров.

– Но именно такая скучная база работает лучше большинства сенсационных схем. Потому что она проверена десятилетиями на больших группах людей, – объяснила эксперт.

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