До -4: на Кузбасс надвигаются ветер и снег - прогноз

Выходные в Кузбассе не порадуют теплом: погода ожидается неустойчивой и прохладной, а по области пройдут осадки в виде дождя с мокрым снегом. При этом в воскресенье при прохождении холодного атмосферного фронта синоптики прогнозируют усиление ветра. Об этом сообщила синоптик Кемеровского гидрометцентра.



Ночью температура будет в пределах 0 и слабоотрицательных значений, в Кемерове – от +2 до +4 градусов. Днем основной фон составит от +5 до +10. Ветер прохладный, северных направлений.

Так, согласно опубликованному ранее прогнозу, в ночь на воскресенье температура может и вовсе упасть до – 4 градусов.



С понедельника по среду температура практически не изменится, погода останется такой же неустойчивой.