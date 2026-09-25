Морозостойкая новокузнечанка вышла голая на улицу и поплатилась

Голые женщины снова шокируют кузбассовцев. На этот раз – в Новокузнецке. Полицейские поехали разбираться и наказали даму.
Накануне по южной столице Кузбасса расхаживала морозостойкая женщина: полностью голая горожанка гуляла по улице Обнорского, шокируя прохожих. Стражи порядка увидели в соцсетях возмутительное видео и поехали искать нарушительницу порядка.
– Ею оказалась 38-летняя местная жительница. Своё поведение она объяснила состоянием алкогольного опьянения, – сказали в областном МВД.
За голый перформанс на новокузнечанку составили протокол о мелком хулиганстве. Суд выписал штраф 500 рублей.
Напомним, в Кемерове в день трезвости 11 сентября заметили голую девушку – она гуляла по Кировскому.