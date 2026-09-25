Морозостойкая новокузнечанка вышла голая на улицу и поплатилась

сегодня, 11:58 Кузбассовцев, которые держат оборону от медведей, спасают – всего убито уже более 100 Оперативники помчались к новокузнечанам, которые держат оборону от медведей. Также стало известно, сколько за сезон в регионе уже ликвидировано косолапых.