Полностью голая девушка на улице шокировала кемеровчан

Кемеровчане были в шоке, увидев, как по городу гуляет молодая особа без единого намёка на одежду. За ней наблюдали в том числе дети.
В субботу, 12 сентября, в соцсетях рассказали о девушке, которая устроила загадочный перформанс в Кировском.
– Голая девушка устроила прогулку по Кировскому району Кемерова. Видео снято в районе улицы Александрова, – сказано в публикации.
Видели нагую горожанку в том числе маленькие дети, гулявшие на улице.
Автор видео добавил, что через какое-то время приехала реанимация. Медики с трудом успокоили даму и посадили её в машину.
Комментаторы в шутку предположили, что девушка "отмечала" день трезвости, и сравнили её с печально известной блогершей Анастасией Брагиной, которая ходила голой по Москве.