Происшествия

Полностью голая девушка на улице шокировала кемеровчан

Кемеровчане были в шоке, увидев, как по городу гуляет молодая особа без единого намёка на одежду. За ней наблюдали в том числе дети.

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В субботу, 12 сентября, в соцсетях рассказали о девушке, которая устроила загадочный перформанс в Кировском.

– Голая девушка устроила прогулку по Кировскому району Кемерова. Видео снято в районе улицы Александрова, – сказано в публикации.

Видели нагую горожанку в том числе маленькие дети, гулявшие на улице.

Автор видео добавил, что через какое-то время приехала реанимация. Медики с трудом успокоили даму и посадили её в машину.

Комментаторы в шутку предположили, что девушка "отмечала" день трезвости, и сравнили её с печально известной блогершей Анастасией Брагиной, которая ходила голой по Москве.

Видео: тг / Инцидент Кузбасс
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