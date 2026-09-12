Полностью голая девушка на улице шокировала кемеровчан

В субботу, 12 сентября, в соцсетях рассказали о девушке, которая устроила загадочный перформанс в Кировском.

– Голая девушка устроила прогулку по Кировскому району Кемерова. Видео снято в районе улицы Александрова, – сказано в публикации.

Видели нагую горожанку в том числе маленькие дети, гулявшие на улице.

Автор видео добавил, что через какое-то время приехала реанимация. Медики с трудом успокоили даму и посадили её в машину.

Комментаторы в шутку предположили, что девушка "отмечала" день трезвости, и сравнили её с печально известной блогершей Анастасией Брагиной, которая ходила голой по Москве.