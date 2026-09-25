Вирус атакует: тюменские школы массово закрывают классы

Из-за высокого уровня заболеваемости в Тюменской области на карантин отправили 44 школьных класса. Такие данные изданию URA.RU предоставил информационный центр правительства региона.
– В связи с превышением порога заболеваемости в Тюменской области переведены на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 44 класса в 13 школах. В семи детских садах закрыто девять групп, – передает СМИ сообщение инфоцентра.
Кроме того, в семи детских садах временно не работают девять групп.
Ранее в издании сообщали о сезонном увеличении числа случаев ОРВИ в регионе. Образовательная организация самостоятельно вводит карантин, когда доля заболевших детей в классе или группе превышает 20%.