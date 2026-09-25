Страшный шум обрушится на кемеровчан с двух сторон

В субботу, 26 сентября, на Кемеровской ГРЭС пройдут плановые работы на паропроводе высокого давления после его замены, из-за чего ожидается громкий звук, сообщает СГК.

– В течение дня, с перерывами, со станции может быть слышен шум, а над главным корпусом происходить парообразование, – сказали в компании.

Таким образом ГРЭС готовится к зиме, ничего опасного в этом нет, заверяют энергетики. Кемеровчан просят не пугаться.

Напомним, в субботу также возможен страшный гул со стороны кемеровского "Азота", который тоже запланировал работы.